Дети Синди Кроуфорд примерят швейцарские часы

Дети американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли и Кайя Гербер стали представителями швейцарской часовой компании Omega. Об этом представитель бренда рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

Официальная церемония приветствия состоится 29 сентября на открытии парижской выставки Omega Her Time, где сын и дочь выступят вместе с матерью на сцене.

В августе сообщалось, что Omega обновила коллекцию Seamaster Aqua Terra в честь 15-летия с момента выпуска первых часов из этой линейки. В рекламной кампании принял участие британский актер Эдди Редмэйн, сыгравший первого в мире трансгендера Лили Эльбе в фильме «Девушка из Дании».

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. В 1965 году часы Omega Speedmaster выбраны НАСА для программы «Аполлон», в 1969 году на руке американского астронавта Базза Олдрина побывали на Луне, а советский космонавт Алексей Леонов носил их на орбите во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.