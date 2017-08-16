Сыгравший первого трансгендера актер показал новую коллекцию Omega

Швейцарская часовая компания Omega обновила коллекцию Seamaster Aqua Terra в честь 15-летия с момента выпуска первых часов из этой линейки. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 16 августа. В рекламной кампании принял участие британский актер Эдди Редмэйн, сыгравший первого в мире трансгендера Лили Эльбе в фильме «Девушка из Дании».

В мужской коллекции вертикальные полосы на циферблате заменили на горизонтальные, корпус получил более лаконичное оформление, также обновлена заводная головка. Часы работают на механизме калибра Master Chronometer 8900/8901. В женской коллекции появилось несколько десятков новых моделей, а перламутровый дисплей представлен в 14 оттенках. Некоторые часы по безелю украшены бриллиантовым паве.

Также марка представила хронометр Worldtimer. Внешняя часть циферблата выполнена из платины, на центральном циферблате из сапфирового стекла изображена карта мира из эмали. Модель водонепроницаема на глубине до 150 метров, в комплекте с хронометром идет кожаный ремешок с застежкой из платины. Модель вышла ограниченным тиражом а 87 экземпляров.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне.