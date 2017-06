Omega наградила Жана-Мишеля Жарра за популяризацию науки

Часовая компания Omega вручила золотые хронографы Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph лауреатам медали Стивена Хокинга за популяризацию науки, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в среду, 28 июня.

Награждение проходило на фестивале Starmus IV в норвежском Тронхейме. Одним из лауреатов стал композитор и музыкант Жан-Мишель Жарр. Также награждены астрофизик и писатель Нил Деграсс Тайсон и создатели и актеры сериала «Теория Большого взрыва».

«Для меня поистине большая честь, что профессор Хокинг и жюри Starmus в этом году присудили мне медаль за популяризацию науки благодаря моей музыке, — сказал Жан-Мишель Жарр. — С тех пор, как я написал Oxygene 40 лет назад как манифест изменения климата и как предостережение при осознании будущего нашей планеты, моя музыка была во многом вдохновлена и связана с космосом, временем и наукой».

Нил Деграсс Тайсон Фото: пресс-служба Omega 1 /3

Лауреаты получили хронографы Omega Speedmaster Moonwatch Professional Chronograph в 42-миллиметровом золотом корпусе, оснащенные механизмом калибра OMEGA 1861 с ручным заводом (часы с аналогичным механизмом носили на Луне астронавты NASA). На задней крышке хронографов выгравирована надпись Winner of the Stephen Hawking Medal for Science Communication и размещено изображение медали Стивена Хокинга.

Стивен Хокинг — ученый-физик, профессор, известен своими работами по космологии и популяризацией науки. Изучает проблемы возникновения и эволюции черных дыр, а также космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, по теории Большого взрыва, непрерывно расширяется. Страдает боковым амиотрофическим склерозом и прикован к инвалидному креслу.

Медаль имени Стивена Хокинга учреждена в 2015 году. Вручается на Международном фестивале Starmus за продвижение науки в трех различных направлениях: писательская деятельность, кино, музыка и изобразительное искусство. На медали изображен портрет Стивена Хокинга работы космонавта Алексея Леонова.