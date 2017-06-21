Хокинг назвал сроки переселения людей с Земли

Британский ученый Стивен Хокинг полагает, что в ближайшие 30 лет человечество должно начать миграцию с Земли. Об этом физик рассказал на Международном фестивале науки и искусств Starmus IV, который проходит в норвежском городе Тронхейм. Об этом сообщает издание The Telegraph.

По мнению ученого, срока в 30 лет достаточно, чтобы создать базу на Луне, и 50 лет — на Марсе. На эти небесные тела Хокинг предлагает отправить образцы растений, животных и грибов. «Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Земля становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами», — заявил физик.

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Хокинг утверждает, что миграция позволит избежать переселения планеты и проблем, связанных с глобальным потеплением. По мнению ученого, катастрофа на Земле, которая может произойти из-за падения на нее астероида, перенаселения или глобального потепления, когда-нибудь неизбежно наступит. Освоение дальнего космоса физик сравнивает с открытием Америки Христофором Колумбом. По его мнению, это естественный путь развития для человечества.

Ученый не первый раз призывает колонизировать другие планеты. Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.