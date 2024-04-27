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04:07, 27 апреля 2024Экономика

США сняли с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть

Минфин США снял с турецкого танкера санкции за нарушение потолка цен на нефть

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Министерство финансов США сняло санкции с зарегистрированной в Турции компании Ice Pearl Navigation и принадлежащего ей нефтяного танкера Yasa Golden Bosphorus, который ходит под флагом Маршалловых Островов. Соответствующее решение опубликовано на сайте Управления по контролю за иностранными активами (ОFAC) американского Минфина.

Турецкая компания и нефтетанкер попали в санкционный список Соединенных Штатов в октябре прошлого года в связи с нарушением потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты. Тогда же Вашингтон ввел санкции в отношении базирующаеся в ОАЭ Lumber Marine и принадлежащего ей танкера SCF Primorye.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) планирует включить в очередной, 14-й пакет антироссийских санкций ограничения в отношении российского «теневого флота». ЕК дополнительно собирается наложить санкции на суда, доставляющие в Россию военную технику из Северной Кореи. Ожидается, что в санкционные списки также попадут еще 40 компаний — как российских, закупающих военное оборудование, так и из третьих стран, которые продают в Россию электронику и полупроводники двойного назначения.

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      Марина Совина
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