Еврокомиссия запланировала наложить санкции на российский теневой флот

Reuters: в санкционные списки Евросоюза попадут еще 40 компаний

Еврокомиссия (ЕК) планирует включить в очередной, 14-й пакет антироссийских санкций ограничения в отношении российского «теневого флота». Об этом со ссылкой на источники в Евросоюзе пишет Reuters.

Речь идет о танкерах, перевозящих нефть из РФ, которая продается дороже ценового потолка, установленного странами G7. ЕК также собирается наложить санкции на суда, доставляющие в Россию военную технику из Северной Кореи. Ранее США заявляли, что с сентября прошлого года КНДР поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами.

Ожидается, что в санкционные списки также попадут еще 40 компаний — как российских, закупающих военное оборудование, так и из третьих стран, которые продают в Россию электронику и полупроводники двойного назначения. Отмечается, что в перечень могут попасть фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов, Киргизии, Турции и Китая.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, в том числе в газовой отрасли. Он пообещал, что ограничения коснутся самого широкого круга компаний, в том числе занятых закупкой материалов и поставщиков услуг и передовых технологий для строительства.