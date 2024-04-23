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20:03, 23 апреля 2024Экономика

США нашли новую жертву в газовой отрасли России

Помощник госсекретаря США Пайатт пообещал санкции против СПГ-завода в Усть-Луге

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Власти США продолжат вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, в том числе в газовой отрасли. Об этом на конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, передает РИА Новости.

По его словам, одной из новых жертв станет завод по переработке и сжижению газа в Усть-Луге Ленинградской области, который должен начать работу в 2027 году. Бюджет проекта составляет почти три триллиона рублей, из них почти треть планируется взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а остальное придется на заемное финансирование.

Пайатт пообещал, что санкции коснутся самого широкого круга компаний, в том числе занятых закупкой материалов и поставщиков услуг и передовых технологий для строительства. Также США окажут давление на проекты «Восток Ойл» и «Якутский газ».

До этого чиновник предупреждал о намерении США уничтожить проект «Арктик СПГ-2», который развивает газовая компания «Новатэк». В ноябре 2023 года американский Минфин включил компанию, занимающуюся строительством комплекса, в санкционный список. В связи с этим компания объявила форс-мажор и отложила поставки партий сжиженного природного газа (СПГ) на неопределенный срок.

По данным СМИ, из-за отсутствия необходимых газовозов, которые должны были построить на южнокорейской верфи, производство СПГ на предприятии остановлено. Также в компании начали обсуждать сокращение проекта с переносом третьей линии на другую площадку.

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      Платон Щукин
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