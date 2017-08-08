Часы Omega снялись в фильме «Дюнкерк»

Часы швейцарской марки Omega — модель времен Второй мировой войны CK2129 — появились на запястье главного героя фильма «Дюнкерк», военного летчика, которого сыграл Том Харди. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Как отмечают представители марки, это исторически достоверный эпизод: в годы Второй мировой войны Omega поставила Королевским ВВС 2000 пар часов, а всего Министерству обороны Великобритании швейцарским производителем было поставлено более 110 тысяч пар часов для пилотов и штурманов, а также офицеров сухопутных войск.

Модель CK2129 была популярна у британских летчиков благодаря вращающемуся безелю, позволявшему рассчитывать временные интервалы. Безель фиксировался второй заводной головкой, что не позволяло отметке сбиться от случайных ударов, неизбежных в экстремальных условиях воздушного боя. Также среди плюсов модели была хорошая читаемость циферблата с крупными арабскими цифрами.

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«Дюнкерк» — военно-историческая драма о спасении более трехсот тысяч британских, французских и бельгийских солдат из немецкого окружения в районе Дюнкерка в начале Второй мировой войны. Режиссер фильма — Кристофер Нолан, известный по фильмам «Интерстеллар», «Начало», «Престиж» и трилогии о Бэтмене. В главных ролях снялись Том Харди, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс и Кеннет Брана. Фильм вышел на экраны в июле 2017 года.