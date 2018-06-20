Официантка поглумилась над севшей по болезни на диету клиенткой

Британская фуд-блогер Билли Хайд (Billie Hyde) попросила исключить из ресторанного блюда несколько продуктов из-за диеты и стала жертвой издевок официантки. Как сообщает издание Metro, ресторану пришлось извиняться перед девушкой.

Официантка указала в счете особые пожелания посетительницы ресторана: в счете филе сибаса сопровождалось уточнением «без лука, без чеснока, без молока, ха-ха». Посетительницу заведения такое уточнение обидело.

22-летняя Хайд страдает синдромом раздраженного кишечника и придерживается определенной диеты, чтобы предотвратить спазмы. Фуд-блогер сказала, что в ресторане ей все понравилось, однако впечатление было полностью испорчено, когда она увидела насмешку, записанную в счете.

Ресторан принес свои извинения Хайд, а официантка получила устный выговор. Сотрудница объяснила, что шутка была адресована не посетительнице, а шеф-повару, и она не ожидала, что уточнение появится в счете.

Несмотря на благополучное разрешение ситуации, блогер решила обнародовать эту историю, чтобы обратить максимальное внимание общественности на подобные насмешки. Также Хайд заметила, что рестораны и кафе могли бы более внимательно относиться к подготовке сотрудников ради комфортных визитов любых посетителей.

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