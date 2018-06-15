«Фак» Робби Уильямса заставил американцев извиняться

Телекомпания Fox извинилась перед зрителями за неприличный жест певца Робби Уильямса, который тот продемонстрировал во время выступления на стадионе «Лужники». Свое заявление сотрудники опубликовали в издании The Hollywood Reporter.

«Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 года была заслуживающим освещения в СМИ событием, продюсируемым третьей стороной и транслируемым в прямом эфире на Fox. Поскольку она транслировалась в прямом эфире, мы не знали, что произойдет во время выступления Робби Уильямса, и мы приносим извинения», — сообщается в официальном комментарии.

Уильямс показал «фак» на камеру во время исполнения композиции «Rock DJ». Он выступал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве. Концерт английского певца предварял матч Россия — Саудовская Аравия.

Мундиаль пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Матч-открытие завершился победой хозяев чемпионата со счетом 5:0.

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