Врач прогнала «недостаточно больного» пациента с каталки и поплатилась

Donald Bardwell / Facebook

Врач скорой помощи из Калифорнии лишилась работы после того, как ролик, на котором она грубо разговаривает с пациентом, стал вирусным в сети. Видео выложил на личной странице в Facebook отец больного Дональд Бордвелл (Donald Bardwell).

Сын Бордвелла Самуэль не мог встать с больничной койки, в то время как врач настаивала на том, что он «наименее больной из всех, кто здесь есть». По ее мнению, ему стоило покинуть медицинское учреждение.

«Вот как они обращаются с чернокожими людьми в отделении неотложной помощи Лос-Гатос. Прошу всех распространить это видео. Для справки, это мой сын», — подписал Бордвелл. Видео за короткое время посмотрели более четырех с половиной миллионов человек.

Бордвелл попросил успокоительное, однако доктор начала подозревать его в желании получить наркотические препараты. Позднее стало известно, что молодой человек постоянно употребляет противоэпилептическое лекарство, которое не принял в тот день, когда его госпитализировали.

Позднее на сайте больницы было опубликовано официальное заявление, где сообщалось, что врач была отстранена от работы. Произошедшее было названо исключительным случаем. Сейчас администрация больницы ведет расследование инцидента.

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