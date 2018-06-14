Ловкий пес помог хозяйке пробраться в запертый дом и прославился

Американка по имени Кайлин Мари (Kaylyn Marie) случайно закрыла свой дом и не могла попасть внутрь, пока ей не помог оставшийся внутри пес. Все происходящее девушка записала на видео, а затем опубликовала ролик в Facebook.

Судя по всему, у Мари не было ключей от входной двери, а окно было заблокировано деревянной палкой, которая лежала в проеме. «Я тупица, заперла сама себя», — прокомментировала Мари свой ролик.

Однако девушке повезло, потому что за стеклом стоял смышленый пес по кличке Сэм. Американка показала питомцу на деревянную палку, а тот быстро вытащил ее из проема лапами. Радости Мари не было предела: она несколько раз назвала животное «самым хорошим мальчиком» и пообещала ему 10 тысяч удовольствий.

За несколько дней ролик обрел вирусную популярность: его посмотрели почти 9 миллионов раз, а пользователи сделали около 200 тысяч репостов. В комментариях также похвалили Сэма за сообразительность и назвали его настоящим героем.

Hi, my name is Sam, and I’m a good boi. • • Thanks to @alexdoesphotographs for this awesome picture! Фото опубликовано @samthegoodboi

На волне популярности записи Мари решила создать для своего спасителя Сэма отдельный аккаунт в Instagram.

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