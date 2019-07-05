Девушка похудела с помощью регулярного просмотра сериалов в интернете

Девушка Джои Ли (Joey Lee) рассказала на сайте ASIAONE, как смогла похудеть благодаря регулярному просмотру сериалов на стриминговом сервисе Netflix.

Она объяснила, что смотрела сериалы во время тренировок в спортзале. «Это сделало мысль об упражнениях более терпимой, потому что у меня появилось что-то, на что я могла рассчитывать, когда надвигающаяся обязанность заниматься вызывала у меня неприязнь», — пояснила Ли.

По ее словам, просмотр проходил во время кардиотренировок на беговой дорожке или на велотренажере. При этом заниматься она ходила ежедневно и уделяла этому не менее 20 минут. Ли рассказала, что таким образом сбросила через полгода 10 килограммов, а заодно посмотрела три корейские драмы и все сезоны двух сериалов.

Она отметила еще один плюс такого подхода — ей стало легче заниматься не только кардиотренировками, но и силовыми, уже без сериалов. Ли обнаружила, что у нее появилась мотивация к занятиям вместо негатива, который выработался «после десятилетия уроков физкультуры в школе, на которых учителя заставляли ее бегать по кругу».

Ранее в июле британская благотворительная организация по исследованию рака Cancer Research подверглась критике со стороны пользователей сети после запуска рекламной кампании, где сравнила ожирение с курением.

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