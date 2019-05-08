Слепаков высмеял помешанных на диетах женщин

Шоумен и комик Семен Слепаков опубликовал в Instagram стихотворение под названием «Разговор с диетологом», в котором затронул тему похудения. Подписчики сочли его злободневным.

Стихотворение Слепакова построено как диалог специалиста с девушкой, мечтающей сбросить лишний вес. Изначально пациентка жаловалась врачу, что никак не может постройнеть, несмотря на жесткие ограничения в еде. «Век не ела хлебушка! Вся моя диетушка — пресны кабачки!» — заявила лирическая героиня, предположив, что стала жертвой сглаза.

Однако диетолог не поверил девушке и потребовал честности, назвав ее пленницей жира. Тогда пациентка откровенно сообщила, что целыми днями ест сладкое. «Да, пельменей тазик, ну, а если праздник, то еще сметанник, а праздник — через день», — сказала она.

Тогда сбитый с толку диетолог уточнил у девушки, зачем она платит ему, если не собирается худеть. Но это она ответила, что ей важен процесс, а не результат, а деньги на посещение специалиста ей дает муж.

Пост набрал 45 тысяч лайков за несколько часов. Подписчики восхитились творением Слепакова и назвали его актуальным. Некоторые публиковали советы по питанию и тренировкам. Отметились и знаменитости: к примеру, Александр Ревва заявил, что ему захотелось пельменей и сметанника, а Оскар Кучера оставил комментарий с множеством смеющихся смайлов.

В январе Слепаков опубликовал снимок с двумя обезьянами, представив их как будущих чемпионов КВН. Он назвал их командой «Красные жопки», выступившей на сочинском фестивале.

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