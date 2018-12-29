Слепаков вышел из себя и обматерил уходящий год в песне

Комик Семен Слепаков записал видео, посвященное уходящему году. В ролике «Тяжелый год» он нецензурной бранью проводил прошедшие 12 месяцев и воспел грядущий год. Ролик доступен на YouTube.

В записи ролика, помимо Слепакова, приняли участие девять мужчин. Один из них, сценарист Джавид Курбанов, исполнил роль зайчика. Он же был соавтором текста и музыки для ролика.

На видео хор мужских голосов повторяет один и тот же припев:

Это был тяжелый год.

Был он тяжелей, чем тот.

Неожиданно нам всем

Много он принес проблем.

Но приходит новый год.

Будет все наоборот.

Он нам счастье принесет,

и споем мы через год.



В это время Слепаков начинает переживать всю тяжесть уходящего года, постепенно выходит из себя и переключается на нецензурную брань.

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