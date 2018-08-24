Слепаков воспел секс в «Зарядье»

Комик и продюсер Семен Слепаков выпустил дисс на клип Сергея Шнурова, воспевшего преимущества Санкт-Петербурга перед Москвой. Ответный ролик он публиковал в своем канале на YouTube.

В отличие от других записей Слепакова под гитару, ролик «Побазарим за культуру» прошел визуальную обработку и был переозвучен. Так же, как Шнур в клипе «Не хочу быть москвичом», Слепаков плывет на катере по главной реке города (Шнуров плыл по Неве) и описывает, чем Москва лучше Петербурга. Он напомнил коллеге, что, несмотря на восхваление малой родины, творческие люди предпочитают зарабатывать деньги и жить в Москве. Кроме того, комик обратил внимание на то, что Сергей Есенин писал стихи в Москве, а покончил жизнь самоубийством в Петербурге. Пушкину тоже, по его словам, лучше было не покидать Москву. «Человек в Москве венчался, а у вас его вальнули», — поет Слепаков.

В финале комик пригласил петербургского певца в гости, обещая обеспечить развлечения, не забыв про секс в парке «Зарядье».

В начале августа главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что камеры наблюдения в «Зарядье» часто фиксируют пар, занимающихся сексом. Реплика Кузнецова породила множество шуток, а фраза «секс в "Зарядье"» стала мемом.

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