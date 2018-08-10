Секс в «Зарядье» спровоцировал шквал шуток в сети

В русскоязычном сегменте интернета произвела фурор реплика главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, который заявил, что в объектив камер наблюдения в столичном парке «Зарядье» часто попадают пары во время занятия сексом. В сети принялись шутить по поводу того, что столичное место для отдыха стало точкой притяжения любовников.

Официальный паблик PornHub во «ВКонтакте» опубликовал снимок здания, которое часто используется в порнороликах, с подписью «Вечерний парк "Зарядье" прекрасен».

В Twitter принялись иронизировать по поводу секса в общественном месте.

Ранее Кузнецов уточнил, что имеются видеозаписи инцидентов. Позднее один из роликов появился в сети. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова назвала любовные утехи в парке глупостью.

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