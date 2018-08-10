Интернет и СМИ
 
Последние новости
Лавров пожаловался Помпео на санкции
Водитель напился самбуки, дважды доказал трезвость и прокололся на наркотиках
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей 
Лучший игрок чемпионата мира предпочел деньги «Реала» китайским
Цитаты из Библии, Корана и Торы вошли в памятку МВД против взяток
Трампа заподозрили в намерении обвалить доллар
Китай погнал американский самолет-разведчик прочь от спорной территории
НАСА ответило на угрозу прекращения поставок РД-180
Киев похвастался не имеющим аналогов в России оружием
Новости партнеров

Секс в «Зарядье» спровоцировал шквал шуток в сети

Перейти в «Мою Ленту»

В русскоязычном сегменте интернета произвела фурор реплика главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, который заявил, что в объектив камер наблюдения в столичном парке «Зарядье» часто попадают пары во время занятия сексом. В сети принялись шутить по поводу того, что столичное место для отдыха стало точкой притяжения любовников.

Официальный паблик PornHub во «ВКонтакте» опубликовал снимок здания, которое часто используется в порнороликах, с подписью «Вечерний парк "Зарядье" прекрасен».

В Twitter принялись иронизировать по поводу секса в общественном месте.

Ранее Кузнецов уточнил, что имеются видеозаписи инцидентов. Позднее один из роликов появился в сети. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова назвала любовные утехи в парке глупостью.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Зарядье» стало местом притяжения любовников
Любовные утехи в «Зарядье» назвали глупостью
Опубликовано видео секса в «Зарядье»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:07Сегодня

«Я жду, когда окончательно сломаюсь»

Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
14:47 9 августа

Способ вычислить анонимов в Telegram оказался сомнительным

17:19 9 августа

Мужчина увлекся тайной съемкой голых туристок и был пойман

06:32Сегодня

Иранская журналистка нашла оригинальный способ посмотреть футбол и прославилась

Интернет и СМИ00:04 3 июня

«Мужчины? Сунул, плюнул и пошел»

Украинские шоу взрывают мозг россиянам. И вызывают привыкание
16:08 9 августа

Американец повелся на фальшивые розетки и прославился

16:39 8 августа

Apple отвергла обвинения в прослушке

13:13 8 августа

Доренко сходил к Дудю и назвал его дедом Пропердыкиным из колхоза

Интернет и СМИ00:01 8 августа

Адская машина

Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
15:43 8 августа

Странная поза Ким Кардашьян насмешила пользователей сети

11:55 9 августа

Совместную жизнь Степаненко и Петросяна посоветовали доказать

01:04Сегодня

Адвокаты раскрыли детали развода Степаненко и Петросяна

Россия
«Наша психология прихватила комплексы совка»
Россияне боятся и ненавидят всех вокруг. Виновато больное прошлое
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
«Я числюсь в списке террористов. Все понимают — это абсурд»
Россиянка любила постить мемы. Теперь ей грозит тюрьма
Россиянина арестовали за репост репортажа из музея Второй мировой
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
У дочери депутата Слуцкого нашли особняк за 140 миллионов рублей
Кремль разъяснил ситуацию со сверхдоходами металлургов
Все материалы
Мир
США введут новые санкции против России
Рубль уже упал, под угрозой торговля и авиарейсы. Но есть шанс все исправить
Китай погнал американский самолет-разведчик прочь от спорной территории
Лавров пожаловался Помпео на санкции
Россию причислили к главным угрозам для НАТО
Неизвестный расстрелял четырех человек в Канаде
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
«Евреи чувствуют расовую угрозу»
 
Все материалы
Бывший СССР
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»
10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
Из выброшенных в поле яиц вылупился выводок цыплят
Против украинского узника совести завели новое дело о госизмене
«Укрзализныця» приготовилась прекратить железнодорожное сообщение с Россией
Белорусы устроили давку на открытии секонд-хенда
Все материалы
Экономика
Стадион «Фишт» в СочиУже не повторим
Чемпионат мира обошелся России в миллиарды. Окупится ли он?
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
Лукашенко распек Россию за варварство
Трамп ввел санкции против Турции и уронил курс ее валюты
Германия заступилась за Россию перед США
Помощник Путина ответил крупному бизнесу словами «делиться надо»
Все материалы
Силовые структуры
Слуги господа
 
Игра окончена
Банда GTA была кошмаром российских дорог. Теперь в ее истории поставили точку
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Чиновник уволился со службы ради покера и вызвал интерес у прокуроров
Задержан убийца тележурналиста Дениса Суворова
Создавший VIP-камеры в «Матросской Тишине» «решальщик» отправился в колонию
Волгоградский заключенный снял видео с жалобами на условия труда в колонии
Все материалы
Наука и техника
Истребители Су-57Дорогой пролет
Почему Россия рискует остаться без Су-57 и «Арматы»
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
НАСА ответило на угрозу прекращения поставок РД-180
Названа неожиданная причина исчезновения древних людей
Россияне заплатят за долги «Центра Хруничева»
Здоровое питание оказалось опасным для человечества
Все материалы
Спорт
Федор СмоловПропал мальчик
Смолов провалил ЧМ и остался в России. Его ждали в Англии и Германии
«Спартак» взял попавшегося на кокаине бывшего футболиста ЦСКА
Сборную Украины по футболу чуть не заселили в гостиницу «Москва»
Российских легкоатлетов посчитали недостойными доверия и участия в соревнованиях
Охранник зарезал бойца ММА в ночном клубе
Лучшего футболиста ЧМ-2018 поманили китайскими деньгами
Боярский признал себя дураком после поражения «Зенита»
Все материалы
Культура
Страдальцы и поклонницы
Кино недели: Стэйтем против акулы, Бергман против женщин
Это тоже мы
Что убило режиссера Дмитрия Брусникина
Генералы печатной карьеры
Бегбедер, Рот и Тайлер — три романа главных писателей современности
«Распявший» Гагарина 34-летний художник умер в поезде
Маколей Калкин пообещал наделать миленьких азиатских детей
Мария Алехина из Pussy Riot проигнорировала запрет и сбежала из России
Японская порнозвезда в красном галстуке взбудоражила Китай
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Адская машина
Одно из самых опасных изобретений хакеров стало сильнее. Оно угрожает России
Способ вычислить анонимов в Telegram оказался сомнительным
Иранская журналистка нашла оригинальный способ посмотреть футбол и прославилась
Ад кромешный
Лучшие фотографы России ищут свет в самой темной глубинке
Apple отвергла обвинения в прослушке
Все материалы
Ценности
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Американцы одели ребенка в хиджаб ради выгоды
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Стал известен владелец гигантского якутского бриллианта
Мелания Трамп появилась на публике в подержанном платье
Все материалы
Путешествия
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Припекло
Туристы творят странные вещи. Иногда их снимают на камеру
Пассажиров лишили оплаченных мест в самолете ради жены Уэйна Руни
Пассажиры задержанного рейса провели ночь с алкоголиками и наркоманами
Россиянку нашли мертвой в кипрском отеле
Установлена личность выпивавшего на Монблане россиянина
Все материалы
Из жизни
Джерри и Рита АльтерУнесли в могилу
Они выкрали шедевр за сто миллионов и скрывали это до самой смерти
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Обнаглевшие крокодилы выгнали жителей деревень из домов
Похищение морской черепахи на пляже попало на видео
Коровы сдали беглую угонщицу полиции
Женщина испугалась гигантского паука, обнажилась и пустилась в бега
Все материалы
«Дешевый и уродливый»
Изобретательная и смешная реклама самых дешевых и страшных автомобилей в истории
Гибридный хиппи-бус: за сорок лет до дизельгейта
Почему Т2 на батарейках не стал серийным в семидесятых
Дворники для фар – верните их немедленно!
Посмотрите видео с самыми интересными конструкциями стеклоочистителей
Машины итальянской полиции
От Jeep до Lamborghini — любимый транспорт карабинеров и итальянских полицейских
Японцы превратили новый Suzuki Jimny в крошечный «Гелик»
Появились изображения приборной панели обновленной «Гранты»
Найден рекордсмен по количеству штрафов ГИБДД
Все материалы
«Зашел в нее и там исчез»
Что вы знаете о самой страшной больнице Москвы? Тест «Ленты.ру»
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У москвички украли дверь за миллион рублей
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
Все материалы