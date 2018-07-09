Слепаков объяснился за насмешки над сборной России

Российский комик Семен Слепаков извинился перед сборной России по футболу после ее достижений на чемпионате мира. Пост с извинениями он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством», — написал Слепаков в воскресенье, 8 июля.

Он добавил, что песня, которая стала хитом до выступления сборной, была записана «от чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все». Слепаков отметил, что теперь у россиян появился повод гордиться футболистами и что они «не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям».

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11 июня Слепаков выложил новую песню, в которой пофантазировал, каких бы результатов могла добиться российская сборная, если бы пост главного тренера занял Рамзан Кадыров. «Мои тренерские требования довольно просты — поменьше давления, побольше доброты. Чтоб показать, что злых намерений у меня нет, вот я на стол кладу пистолет», — говорит герой песни. На следующий день в Чечне потребовали извинений.

24 июня совместно с фронтменом группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым он выпустил клип на песню «Чемпионы», посвященную победам сборной России по футболу на групповом этапе домашнего чемпионата мира.

7 июля сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Игра в основное время завершилась со счетом 1:1, в дополнительное время хорваты вышли вперед, но на 115-й минуте Марио Фернандес отметился голом со штрафного, сделав счет 2:2. В серии послематчевых пенальти Хорватия победила со счетом 4:3.

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