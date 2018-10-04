Слепаков объяснил исчезновение видео об «озабоченных геях» Петрове и Боширове

Комик Семен Слепаков рассказал, почему его ролик о Руслане Боширове и Александре Петрове был удален с YouTube. Он объяснился на своей странице в Instagram.

По словам Слепакова, ролик был незаконченной рабочей версией, которая просочилась в сеть через друзей. Он прислал им закрытую ссылку, чтобы те оценили еще не вышедший клип, не публикуя его в открытом доступе.

«Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось. "Газпром-медиа" здесь не при делах. Удаляли по моей просьбе, как мою авторскую собственность», — заверил создатель видео.

Завершать и выкладывать клип на своем канале Слепаков не станет, поскольку его вариация уже распространилась.

Юмористический ролик о Петрове и Боширове был посвящен интервью, которое они дали главному редактору RT Маргарите Симоньян. Ее образ также мелькает в видео. Лирические герои трека неоднократно признались в нетрадиционной сексуальной ориентации и любви друг к другу и даже несколько раз занялись сексом в припевах. «Хватит дурачить народные массы. Мы не преступники, мы пидорасы. Мы "Новичком" никого не травили, все мысли у нас были только о шпиле», — говорится в одном из куплетов.

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