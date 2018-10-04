Песню Слепакова об «озабоченных геях» Боширове и Петрове удалили

Комик Семен Слепаков выпустил юмористический клип про Руслана Боширова и Александра Петрова, в котором подшутил над сексуальной ориентацией россиян, подозреваемых британцами в отравлении Скрипалей. Ролик доступен в группе «Свободные новости» во «ВКонтакте».

Слепаков спел от лица Боширова и Петрова. Лирические герои трека неоднократно признались в нетрадиционной сексуальной ориентации и любви друг к другу, и даже несколько раз занялись сексом в припевах.

«Хватит дурачить народные массы. Мы не преступники, мы пидорасы. Мы "Новичком" никого не травили, все мысли у нас были только о шпиле», — говорится в одном из куплетов.

По данным TJ, ролик был опубликован вечером 3 октября на страницах Слепакова на YouTube, RuTube и Facebook, однако позднее запись удалили. В настоящее время можно найти только копии оригинального клипа.

Шутки Слепакова связаны с интервью Боширова и Петрова, которое они дали главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. В ходе разговора мужчины, которые подозреваются британцами в отравлении Скрипалей, отказались отвечать на личные вопросы, поэтому многие зрители предположили, что Боширов и Петров могут быть геями.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!