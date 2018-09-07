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Сенатор Беляков ополчился на Шнура и YouTube

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Антон Беляков

Член Совета Федерации от Владимирской области, член партии «Справедливая Россия» Антон Беляков обратился в Генеральную прокуратуру с запросом, в котором утверждает, что «в последнее время участились случаи нарушения требований Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в части классификации информационной продукции». Копия письма имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В качестве примера сенатор приводит клип группы «Ленинград» под названием «Не хочу быть москвичом», размещенный на YouTube. Антон Беляков обращает внимание на то, что «данное видео содержит традиционную для данного коллектива нецензурную брань и пропагандирует асоциальный образ жизни». По мнению сенатора такого рода контент должен быть запрещен для аудитории, не достигшей 18-летнего возраста. Парламентарий считает, что «требование закона было нарушено, поскольку в Сети появились сотни пародий» на эту композицию, которые подрывают семейные ценности, популяризируют пагубные пристрастия, а также пропагандируют «среди подростков криминальный образ жизни сторонниками, так называемого неформального объединения молодежных банд АУЕ («арестантский уклад един» — прим. «Ленты.ру»)».

Член Совета Федерации Антон Беляков просит генерального прокурора Юрия Чайку дать «правовую оценку обозначенному контенту и способам его распространения». А в случае фактов нарушения действующего законодательства, принять предусмотренные законом меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим эту информацию.

В Генеральной прокуратуре «Ленте.ру» сообщили, что данный запрос пока не поступил в ведомство. «Как только обращение поступит, оно будет рассмотрено в полном соответствии с законной процедурой», — прокомментировал ситуацию начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александр Куренной. «Мы должны будем внимательно посмотреть на суть обращения, и в случае, если мы посчитаем, что какие-то меры прокурорского реагирования должны вслед за этим наступить, они наступят. Если нет, то ему будет дан соответствующий ответ», — сказал он.

24 августа комик Семен Слепаков выпустил клип «Побазарим за культуру». Он назвал его диссом (от англ. disrespect — неуважение) на последнее видео Сергея Шнурова «Не хочу быть москвичом», который тот опубликовал неделей раньше. Обе песни — о Москве. Со стороны это выглядит как спор: коренной петербуржец Шнур поет о преимуществах своей малой родины, а некоренной москвич Слепаков (уроженец Пятигорска) рассказывает, почему коллега неправ.

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