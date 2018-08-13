Россиян задумали оставить без пластиковых пакетов

Ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), рассматривают отказ от пластиковых пакетов в своих магазинах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам председателя президиума ассоциации Сергея Белякова, ретейлеры понимают всю серьезность проблемы, связанной с использованием пластиковых пакетов. Тем не менее к такому шагу пока готовы не все, признает он. Речь идет как о торговых сетях, так и о покупателях.

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Впрочем, первые шаги в этом направлении уже делаются, например — отказ от бесплатной раздачи пластиковых пакетов. «Конечно, это плохо для покупателей, появились дополнительные расходы — даже если это всего рубль. Но все равно гражданам надо объяснять пользу таких мер», — прокомментировал Беляков. В качестве альтернативы пластику он называет бумажные пакеты или тканевые сумки.

Минпромторг обсуждал с ретейлерами расширение использования бумажной упаковки вместо пластиковых пакетов в декабре 2017 года. А в октябре было предложено ввести экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных упаковок. Экосбор может появиться в России до 2020 года.

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