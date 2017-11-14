«Ашан» прекратил выдавать бесплатные пакеты

Гипермаркеты «Ашан» в России больше не будут бесплатно выдавать одноразовые пластиковые пакеты покупателям. Подобную практику ретейлер решил прекратить с 15 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Решение было принято в поддержку года экологии в России.

«Если покупатель знает, что за пакет ему нужно будет заплатить, он возьмет ровно то количество упаковки, которое ему действительно необходимо, если же предлагать бесплатные пакеты, то у клиента есть возможность взять любое количество пакетов, даже если они ему не нужны», — отмечает ретейлер.

В компании добавили, что речь идет только о гипермаркетах. В супермаркетах и магазинах формата «у дома» бесплатной упаковки не было изначально.

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Ранее в гипермаркетах «Ашан» помимо платных экопакетов и сумок многоразового использования клиентам предлагалась бесплатная упаковка на кассах.

В октябре спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в РФ экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных. В свою очередь глава Минприроды Сергей Донской заявил, что экологический сбор на пластиковые пакеты может быть введен в России в 2018-2020 годах.

«Ашан» (Auchan) — один из крупнейших в мире ретейлеров, основанный в 1961 году во Франции. Торговая сеть насчитывает более 1,7 тысячи супер- и гипермаркетов в 15 странах. В России компания работает с 2002 года.