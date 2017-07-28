«Ашан» впервые с момента прихода в Россию снизил выручку

Выручка сети «Ашан» в России по итогам 2016 года уменьшилась на три процента, до 331 миллиарда рублей. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на финансовые данный компании.

Как отмечается, снижение произошло впервые с момента выхода ретейлера на российский рынок. При этом чистая прибыль уменьшилась еще больше — на 8,4 процента, до 10,9 миллиарда рублей.

В начале июля сообщалось, что глава «Ашана» в России Жан-Пьер Жермен с 1 сентября покинет свой пост. В ретейлере поясняли, что топ-менеджер уходит из компании в связи с выходом на пенсию. Его сменит Франсуа Реми, в настоящее время возглавляющий подразделения группы в Румынии и Люксембурге.

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В феврале директор по внешним коммуникациям «Ашан Россия» Мария Курносова отмечала, что в 2016-м на ретейл значительное влияние оказали изменения в законе о торговле, а также внедрение ЕГАИС — автоматизированной системы для госконтроля над объемом производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом она ожидала, что главной тенденцией 2017 года станет развитие форматов магазинов «у дома», а также моделей торговли, направленных на расширение ассортимента.

«Ашан» (Auchan) — один из крупнейших в мире ретейлеров, основанный в 1961 году во Франции. Торговая сеть насчитывает более 1,7 тысячи супер- и гипермаркетов в 15 странах. В России компания работает с 2002 года.