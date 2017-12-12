Правительство взялось за пластиковые пакеты

Минпромторг обсуждает с ретейлерами расширение использования бумажной упаковки вместо пластиковых пакетов. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на главу ведомства Дениса Мантурова.

«Сейчас обсуждаем с ретейлерами вопрос расширения применения бумажной упаковки вместо традиционных пакетов», — сказал министр. Мантуров напомнил, что в большинстве стран в магазинах уже отказываются от использования полиэтилена.

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В ноябре сеть гипермаркетов «Ашан» заявила, что больше не будут выдавать бесплатные одноразовые пластиковые пакеты. В пресс-службе компании пояснили, что решение связано с проведением Года экологии в России. Ранее в магазинах помимо платных экопакетов и сумок многоразового использования покупателям предоставлялись также бесплатные полиэтиленовые пакеты.

В октябре спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести экосбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных упаковок. Министр природных ресурсов и экологии сообщил, что он может появиться в России в 2018-2020 годах.