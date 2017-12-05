Итальянцы сшили платье за тысячу евро из двух пакетов

Итальянский бренд Moschino представил платье стоимостью 1234 евро. Снимки опубликованы на сайте онлайн-магазина компании.

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Черно-белое платье похоже на два сшитых между собой пакета с фирменными логотипами марки. Тканевая бретелька вокруг шеи напоминает ручки пакета, а талию подчеркивает лакированный ремешок.

10 ноября сообщалось, что креативный директор итальянской марки Moschino Джереми Скотт создал платье-дождевик. Изделие состоит из прозрачного полиэтилена с белым непрозрачным верхом, на котором написано We love our custоmers («Мы любим наших покупателей»). Цена — 730 долларов.

Компания Moschino создана в 1983 году Франко Москино. Специализируется на выпуске мужской и женской одежды, аксессуаров и парфюмерии.

