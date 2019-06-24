Телеведущая решила похудеть и изменилась до неузнаваемости

Британская телеведущая Элисон Хаммонд (Alison Hammond) удивила фанатов своим обликом после похудения. Хаммонд поделилась фото обновленной внешности в Instagram.

Публикация набрала почти 50 тысяч лайков. В комментариях люди восхищались ведущей. «Ты выглядишь великолепно! Твой прогресс в похудении очень хорош!» — писал один из юзеров. Некоторые признались, что даже спутали лицо Хаммонд с лицом певицы Бейонсе.

В апреле 2019 года ведущая весила 127 килограммов. Тогда она стала послом организации Weight Watchers, которая оказывает людям помощь в формировании здоровых привычек. Хаммонд, по ее собственным словам, надеется, что таким образом сможет заставить себя правильно питаться и заниматься спортом.

Хаммонд стала известна после участия в реалити-шоу «Большой брат». В настоящий момент она работает ведущей в программе «This Morning», где часто берет интервью у знаменитостей. В октябре 2018 года она насмешила телезрителей, случайно столкнув в воду своей го ассистента в прямом эфире.

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