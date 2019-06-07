«Самый толстый человек в мире» променял отношения на еду

Жительница США Ребекка Маунтин (Rebecca Mountain) поделилась интимными подробностями жизни с бывшим обладателем звания самого толстого человека в мире Полом Мейсоном (Paul Mason). Ее слова приводит издание The Sun.

В 2015 году Мейсон расстался со своей невестой Маунтин, ради отношений с которой похудел на 305 килограммов. Тогда он не нашел мотивации для спасения отношений. Пара осталась друзьями и некоторое время продолжала жить вместе в доме женщины.

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«Я встречаюсь только с теми мужчинами, с которыми у меня физическая и эмоциональная связь, — вспоминает Маунтин жизнь с бывшим возлюбленным. — С Полом у нас сразу все сложилось. С ним мне было очень комфортно». Женщина утверждает, что у них был «великолепный секс».

По ее словам, Мейсон променял их любовь на пристрастие к вредной еде. «Однажды я вернулась домой и увидела большой батон хлеба. Мы начали ссориться и поняли, что больше не можем друг друга терпеть. Мне казалось, он наплевал на мои чувства», — объяснила она.

Знакомство 52-летнего британца и 40-летней Маунтин из Массачусетса произошло в Facebook. Она написала ему в социальной сети, увидев его в документальном фильме. Женщина хотела помочь Мейсону найти помощника по хозяйству, однако дружеское общение переросло в отношения.

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