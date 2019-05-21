Резко похудевший «самый толстый человек в мире» переехал в США и снова потолстел

Бывший обладатель звания самого толстого человека в мире, британец Пол Мейсон (Paul Mason), переехал в США и снова потолстел. Об этом сообщает издание Metro.

В 2014 году Мейсон рассказал, что похудел на 305 килограммов после того, как познакомился в интернете с американкой Ребеккой Маунтин (Rebecca Mountain). До этого он весил 445 килограммов. Ради любви он решил сбросить лишний вес.

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Бывший почтальон приехал в США на ряд необходимых для похудения операций и остался жить с возлюбленной. Однако в 2015 году Мейсон и Маунтин расстались. По словам британца, причиной разрыва стало «отсутствие мотивации продолжать отношения». Однако пара какое-то время продолжала жить вместе.

После расставания британец снова пристрастился к вредной пище, впал в депрессию и начал набирать вес. «Я хочу поделиться последними новостями. Спустя пять лет пребывания в США я вынужден вернуться в Великобританию, — заявил Мейсон. — Пока не буду вдаваться в детали. Могу лишь сказать, что я принимал неправильные решения, которые приводили к губительным последствиям».

59-летний мужчина отметил, что одним из таких решений стало сожительство с некой женщиной. Она якобы пагубно на него влияла, и он толстел. Теперь вес Мейсона составляет около 222 килограммов. Мужчина планирует переехать на родину, чтобы получить необходимую помощь и «вернуть прежнюю жизнь».

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