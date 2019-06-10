Насмешливые школьники заставили женщину похудеть на 63 килограмма

Жительница английского города Уоррингтон, графство Чешир, весившая 141 килограмм, почти вдвое похудела ради дочери. Одноклассники смеялись над девочкой из-за «жирной мамы», сообщает издание Daily Mail.

40-летняя Сара Джонс (Sarah Jones) несколько лет собиралась похудеть: однажды она не смогла пристегнуть ремень в самолете, что показалось ей унизительным. Однако несмотря на издевательства окружающих и отсутствие продвижения по карьерной лестнице, женщина все никак не решалась сесть на диету.

Решающим фактором для женщины стали переживания ее детей. Однажды 10-летняя дочь Оливия вернулась из школы «очень расстроенная». Как выяснилось, девочку дразнили за то, что ее мать, работающая учительницей, толстая.

Британка решила, что не позволит дочерям страдать из-за нее, и записалась в местный клуб худеющих. Женщина отказалась от фастфуда и мучного ради питы, овощных салатов и фруктов. За первую же неделю ей удалось похудеть на три килограмма.

Сейчас Джонс весит 78 килограммов, за два года ей удалось скинуть 63 килограмма. Она уволилась из школы и теперь помогает другим худеющим. «Я никогда не знала, как моего мужа расстраивало, что он не мог меня обнять — но теперь он может это сделать», — пошутила британка о своем преображении.

Ранее в мае сообщалось о британце, похудевшем на 150 килограммов. Доктора долго уговаривали мужчину сбросить вес, однако он решился на диету только после вопроса внука о том, доживет ли он до его свадьбы.

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