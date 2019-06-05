Наивный вопрос внука заставил мужчину похудеть на 150 килограммов

Житель Великобритании Джейсон Пэрриш (Jason Parrish), весивший около 250 килограммов, рассказал, как похудел на 150 килограммов после неудобного вопроса внука. Его историей поделилось издание The Mirror.

Пэрриш любил шутить, что раз он родился весом в 5,1 килограмма, у него нет ни единого шанса быть худым. К 30 годам он весил 190 килограммов, а к 45 годам его вес достиг почти 250 килограммов.

Британец страдал от дислексии, из-за чего в детстве над ним издевались сверстники, а во взрослом возрасте он стеснялся знакомиться с людьми. Чтобы побороть стресс, он много ел. «Я ел четыре вареных яйца на хлебе с маслом на завтрак, фиш-энд-чипс на обед и огромную порцию жаркого на ужин. В перерывах между приемами пищи я утолял голод бесчисленными пачками чипсов и шоколадными батончиками», — признался Пэрриш.

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Доктора неоднократно просили мужчину похудеть. Когда у британца был аппендицит, медикам не удалось сделать операцию, и они предупредили Пэрриша, что он может умереть. Однако даже это не заставило его изменить образ жизни.

Британец понял, что ему стоит заняться здоровьем, когда его семилетний внук спросил у него, придет ли он на его свадьбу. После этих слов Пэрриш отправился к врачам. Те велели ему похудеть перед операцией по уменьшению объема желудка, и он самостоятельно сбросил 31 килограмм за четыре месяца.

Всего за год и три месяца британцу удалось похудеть на 150 килограммов. Он очень гордится собой и благодарит докторов за то, что они «вернули его к жизни». Мужчина шутит, что теперь вопросы внука не застанут его врасплох.

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