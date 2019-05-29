Привередливые мужчины вынудили тучную женщину похудеть на 30 килограммов

Жительница английского города Олдем, графство Большой Манчестер, похудела на восемь размеров одежды после серии неудачных онлайн-знакомств. Ее историю рассказал таблоид Daily Star.

Джен Вуд (Jen Wood) начала набирать лишний вес, когда устроилась на первую работу администратором офиса. «Я завтракала по два раза в день. В обеденный перерыв я ела пироги, пасту и другие калорийные блюда», — вспоминает британка. По ее словам, набранные килограммы лишили ее уверенности в себе.

Одинокая девушка пыталась найти любовь на сайтах знакомств, но каждый раз терпела неудачу. «Мужчины писали: "У тебя привлекательное лицо, но ты мне не симпатична" или "Ты мила, но не в моем вкусе"», — рассказывает Вуд. Последней каплей стал поход по магазинам после расставания с молодым человеком. Британка, весившая 118 килограммов, примеряла одежду, но ничего не подходило ей по размеру.

«Я чувствовала себя ужасно. Я сделала фотографию, где стою в примерочной с красными от слез глазами. Больше никогда не хочу пережить эти эмоции вновь», — объясняет она. Тогда Вуд присоединилась к сообществу по похудению. Она начала бегать два-три раза в неделю, изменила рацион питания и сбросила 30 килограммов.

Женщина утверждает, что перестала гнаться за цифрами на весах, и стала прислушиваться к себе. По ее словам, у нее появилось больше энергии и жизненной силы. Вуд периодически заглядывает на сайты знакомств и удивляется реакции мужчин. «Они стали по-другому на меня смотреть. Теперь я не жирная брюнетка с заниженной самооценкой, а стройная и красивая блондинка», — заключила британка.

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