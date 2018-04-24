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Британка потеряла более 40 килограммов и ужаснулась обвисшей коже

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Жительница Великобритании пожаловалась, что врачи отказались бесплатно удалять ей кожу с живота после похудения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Сиеф О'Шиа (Steph O'Shea) из города Бернтвуд, графство Стаффордшир, рассказала, что похудела после беременности на 42,5 килограмма, и это стало причиной обвисания большого количества лишней кожи. Она попыталась обратиться к врачам с этой проблемой, но те констатировали, что выделяют деньги «на спасение жизней, а не на подготовку тела к пляжу».

О'Шиа заявила, что очень расстроена и чувствует себя менее уверенной в себе, чем раньше, когда весила 131 килограмм. Из-за избытка «отвратительной» кожи ей приходится носить штаны на два размера больше. «Не понимаю, зачем я худела, если я теперь выгляжу как сдутый воздушный шар. Я молодая женщина с двумя детьми, мой муж работает, мы платим налоги, почему нам не могут помочь?» — добавила она.

Теперь женщина пытается собрать деньги на подобную операцию за рубежом. Ей необходимо накопить 12 тысяч фунтов (около миллиона рублей).

В декабре сообщалось об американке, удалившей восемь килограммов лишней кожи ради того, чтобы быть красивой на собственной свадьбе. За четыре года она похудела на 85 килограммов.

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