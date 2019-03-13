Весивший полтора центнера британец похудел вдвое ради любви

Житель Великобритании, весивший около 150 килограммов, похудел вдвое и обрел любовь. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Люк Уизерс (Luke Withers) из английского города Хаверхилл, графство Саффолк, постоянно испытывал проблемы из-за лишнего веса. «Я едва помещался в вилочный погрузчик на работе. Любое занятие доставляло трудности, — рассказывает мужчина. — У меня практически не было мотивации что-либо изменить, поскольку я чувствовал себя очень вялым».

Британец вспоминает, как часто впадал в депрессию. По его словам, он долгое время находился без отношений и активно пытался привлечь внимание противоположного пола, однако все попытки оказывались безуспешными. «(…) Подсознательно я понимал, что все из-за моего внешнего вида. Я потерял уверенность в себе», — добавил он.

Уизерс решил привести себя в форму и записаться в местную группу Slimming World («Худеющий мир») после того, как его старший брат Кеннет (Kenneth) сбросил около 38 килограммов, будучи участником группы. После вступления в Slimming World он основательно пересмотрел свое питание и начал самостоятельно готовить здоровую пищу.

32-летний мужчина купил абонемент в тренажерный зал, занялся бегом и теперь готовится к полумарафону, запланированному на воскресенье, 17 марта. За год он смог сбросить почти 70 килограммов лишнего веса.

После трансформации тела Уизерс сделал коллаж фотографий до и после похудения и опубликовал снимок на сайте знакомств. Там он познакомился с девушкой, с которой встречается уже около трех месяцев. Британец признался, что теперь с каждым днем становится все более энергичным и уверенным в себе.

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