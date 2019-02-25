Женщина похудела на центнер благодаря разводу с мужем

Жительница Великобритании похудела на 108 килограммов после того, как развелась с мужем и отказалась от вредных привычек. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

37-летняя Келли Кинселла (Kelli Kinsella) из английского города Перелит, графство Эссекс, с начальной школы страдала от избыточного веса. В 24 года она готовилась к свадьбе со Стивом (Steve) и решила привести себя в форму благодаря специальной диете. Тогда перемены в питании позволили 177-килограммовой девушке похудеть более чем в полтора раза.

Спустя время она отказалась от изнуряющей диеты, перешла на здоровую пищу и занялась спортом. Позже Келли перенесла операцию на желчном пузыре и набрала 44 килограмма из-за приема стероидов. Она вернулась к прежнему образу жизни и быстро набрала еще 63 килограмма.

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«Мой муж работал развозчиком китайской еды и каждый вечер возвращался домой с пакетами вредной пищи. Мы все съедали и даже после этого перекусывали чипсами, — вспоминает женщина. — Мне было тяжело, потому что мой муж — один из тех, кто ест и не полнеет».

В июле 2017 года ее 68-летнему отцу Берни (Bernie), также страдающему от лишнего веса, диагностировали рак. Несмотря на успешное выздоровление, Келли снова серьезно задумалась над своим внешним видом и состоянием здоровья. «Мы были вместе с мужем в течение 18 лет (…). Но я осознала, что была несчастна», — добавила она.

За 15 месяцев Келли развелась с мужем, уволилась с работы и села на диету. За это время она успела похудеть на 108 килограммов и начать карьеру в сфере онлайн-знакомств. Британка призналась, что прекратила бесконтрольно питаться и теперь собирает деньги на операцию по подтяжке обвисшей кожи.

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