Врач весом полтора центнера похудел вдвое ради пациентов

В Великобритании парамедик похудел на 82 килограмма, чтобы подавать правильный пример своим пациентам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Майлз Брайерс (Miles Bryers) из английского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, жаловался на одышку из-за избыточного веса во время работы в службе скорой помощи East Midlands Ambulance Service. Мужчина, вес которого составлял 158 килограммов, постоянно потел и чувствовал дискомфорт при общении с пациентами.

Британец питался пиццами, бургерами и шоколадными батончиками, запивая вредную пищу энергетическими напитками. «Я всегда работал на полную мощность, но часто сталкивался с трудностями. Бывают случаи, когда парамедики должны нестись сломя голову ради спасения больного. В такие моменты я прибегал к пациенту разбитым», — рассказывает мужчина.

Брайерс чувствовал, что подавал плохой пример пациентам, и в какой-то момент осознал, что нужно привести свое тело в форму. Отказавшись от фастфуда, ему удалось лишиться 30 килограммов, однако он посчитал, что этого не достаточно. Тогда он приобрел специальную программу тренировок, которая стоила ему 79 фунтов стерлингов (6,7 тысячи рублей) в неделю.

Мужчина строго придерживался рекомендованному плану питания и тренировок и выработал определенный режим. «Все кардинально изменилось. Я поставил себе цели, начал их реализовывать, и с тех пор не отступаю от намеченного курса. Для меня все сработало как нельзя лучше», — пояснил 24-летний Брайерс.

Британец выразил надежду, что его внешний вид и история трансформации вдохновит хотя бы одного человека стать более здоровым. Он уверен, что парамедик должен не просто выполнять свою работу, а придерживаться определенного распорядка жизни.

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