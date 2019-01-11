Бодибилдер перестал есть и перешел на мочу

Чемпион по бодибилдингу из Канады утверждает, что победил хроническую боль диетой из мочи и фруктов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Несколько лет назад Джон Депасс (John DePass) отказался от пищи животного происхождения, затем стал экспериментировать с заменой еды на собственную мочу. Теперь с понедельника по пятницу Депасс ничего не ест и только пьет мочу. По субботам он съедает какой-нибудь фрукт и пьет смузи, а в воскресенье обедает мясом с макаронами, рисом или картошкой.

Материалы по теме «Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами

«Если чувствую, что обязан что-то съесть в течение недели, то пью сок из яблока, свеклы, моркови и сельдерея — но только раз в сутки, а оставшиеся 23 часа стараюсь держать желудок пустым», — объясняет бодибилдер.

За шесть месяцев на моче и фруктах он похудел с 82 до 68 килограммов, но утверждает, что избавился от боли и чувствует себя более здоровым. Депасс описал свои представления о правильном питании в Instagram: «Не нужно есть белки. Не нужно бояться фруктозы. Не нужно витаминов или минералов. Нужно пить дистиллированную воду».

В 1994 году Джон Депасс представлял Канаду на международных соревнованиях по культуризму «Мистер Вселенная». В 1997 году он победил на чемпионате Северной Америки по бодибилдингу в среднем весе.

11 января сообщалось, что испанский лесоруб Рауль Эскуин изобрел рецепт колбасы из человеческой крови и предложил кормить ею веганов. Он намерен отправиться в турне по Испании для демонстрации своего рецепта и планирует готовить морсилью из крови посетителей, которую будут брать на месте.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!