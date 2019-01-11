Из жизни
 
Последние новости
Похищение украинского авторитета в Москве посчитали инсценировкой
Немецкие ультраправые раскололись
Москвичей предупредили об угрозе сверху 
Предсказано более быстрое наступление климатической катастрофы
Сын африканского президента держал рабыню в США
Англичанин из UFC захотел побить Макгрегора и назвал его фирменный виски дерьмом
Обеспокоенные судьбой взлетной полосы в Шереметьево успокоились 
В России забили тревогу из-за катания на «ватрушках»
Секс без согласия стал уголовно наказуем на Украине
Новости партнеров

Бодибилдер перестал есть и перешел на мочу

Перейти в «Мою Ленту»
Джон Депасс

Чемпион по бодибилдингу из Канады утверждает, что победил хроническую боль диетой из мочи и фруктов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Несколько лет назад Джон Депасс (John DePass) отказался от пищи животного происхождения, затем стал экспериментировать с заменой еды на собственную мочу. Теперь с понедельника по пятницу Депасс ничего не ест и только пьет мочу. По субботам он съедает какой-нибудь фрукт и пьет смузи, а в воскресенье обедает мясом с макаронами, рисом или картошкой.

«Если чувствую, что обязан что-то съесть в течение недели, то пью сок из яблока, свеклы, моркови и сельдерея — но только раз в сутки, а оставшиеся 23 часа стараюсь держать желудок пустым», — объясняет бодибилдер.

За шесть месяцев на моче и фруктах он похудел с 82 до 68 килограммов, но утверждает, что избавился от боли и чувствует себя более здоровым. Депасс описал свои представления о правильном питании в Instagram: «Не нужно есть белки. Не нужно бояться фруктозы. Не нужно витаминов или минералов. Нужно пить дистиллированную воду».

В 1994 году Джон Депасс представлял Канаду на международных соревнованиях по культуризму «Мистер Вселенная». В 1997 году он победил на чемпионате Северной Америки по бодибилдингу в среднем весе.

11 января сообщалось, что испанский лесоруб Рауль Эскуин изобрел рецепт колбасы из человеческой крови и предложил кормить ею веганов. Он намерен отправиться в турне по Испании для демонстрации своего рецепта и планирует готовить морсилью из крови посетителей, которую будут брать на месте.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Former Mr Universe competitor who has given up ALL food during the week in favour of drinking his own URINE insists he's in better shape than ever and it's cured his chronic pain
Лесоруб предложил кормить людей колбасой из их собственной крови
Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0210 января
Кадр из фильма «Американский жиголо»

Отец-молодец

Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
14:33Сегодня

Десятки запутавшихся тюленей заполонили канадский городок

15:44Сегодня

«Щедрый» врач выписывал марихуану всем желающим и был пойман

10:07Сегодня

Лесоруб предложил кормить людей колбасой из их собственной крови

Из жизни00:11 5 января

Раскидало

Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
12:03Сегодня

Желание бабушки накормить внучку принесло ей 150 тысяч долларов

13:29Сегодня

Огромная пиявка три месяца прожила у вьетнамки в горле

02:47Сегодня

Древний обычай погубил мать с двумя детьми

Из жизни00:0519 декабря 2018
Сьюзи Гудолл

Гонка безумцев

Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
06:35Сегодня

Американец дважды сорвал куш после вещих снов

08:29Сегодня

Обманом собравшего сотни тысяч долларов бомжа арестовали

20:5910 января

Пятиметровая белая акула отказалась есть невкусного студента

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
Губернатор Колымы рассказал свою версию пребывания Сергея Королева в ГУЛАГе
Обвиненные в изнасиловании россиянки врачи назвали произошедшее шуткой
Задержанных на Новый год за покупку алкоголя чеченцев отпустили
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
США признали важность Асада в Сирии
Немецкие ультраправые раскололись
Десантный корабль США уплыл из Черного моря
Сын африканского президента держал рабыню в США
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Высланный из США нацист умер в Германии
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Белоруссия начала улучшать отношения с США
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Подсчитана степень обнищания украинцев за пять лет
Бывшего министра обороны ДНР вызвали на допрос в Киев
В Киеве предложили сократить Верховную Раду
Все материалы
Экономика
Штормовое предупреждение
Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
США объяснили снятие санкций с «Русала» Дерипаски
Назван единственный безопасный для здоровья торт «Наполеон»
Власти Японии обманули граждан на полмиллиарда долларов
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Рубль пересчитали на Биг-Маки и назвали его самой недооцененной валютой
Рост цен на продукты решили скрыть необычным способом
Все материалы
Силовые структуры
Филипп КиркоровВот это поворот!
Перья Киркорова, резня в Антарктиде и развратные роллы: криминальные казусы года
Чертовщина какая-то
Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Похищение украинского авторитета в Москве посчитали инсценировкой
Похищенным в Москве со стрельбой оказался украинский криминальный авторитет
Чайка попросил поднять зарплаты прокуроров
Генерал расплатился мечеными деньгами за негативные публикации о его богатстве
Все материалы
Наука и техника
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Россия создаст ракету за триллион рублей
Самолеты Boeing станут трансзвуковыми
Все материалы
Спорт
Бамос, Рамос!
Капитан «Реала» — костолом и скандалист. Как он стал лучшим защитником мира?
Старейший футболист мира снова продлил контракт
Англичанин из UFC захотел побить Макгрегора и назвал его фирменный виски дерьмом
Двукратный олимпийский чемпион решил завершить карьеру из-за боли и расплакался
Ватикан помечтал об Олимпиаде
Овечкин силовым приемом отправил «гиганта» из НХЛ на лавку
У Роналду потребуют образец ДНК из-за подозрений в изнасиловании
Все материалы
Культура
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Американцы купили российский сериал за рекордную сумму
Названы суммы и источники заработков Николая Баскова
Раскрыта последняя воля Криса Кельми
Шнуров назвал Милонова «законотворцем антигеем с шилом в жопе»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Федеральный телеканал затравил «бывшую экстремистку» Мотузную
В сети раскрыли самые нелепые «подкаты» парней на сайтах знакомств
Хакер из «Шалтая-Болтая» обвинил ФСБ в крышевании
«Би-би-си» ответила на претензии Роскомнадзора
Все материалы
Ценности
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Чернокожим запретили отбеливать кожу
Apple начнет выпускать одежду
Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы
Назван первый модный тренд нового года
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Россияне катались на мотоцикле и свалились в ущелье на Бали
Экипаж российского самолета забыл закрыть дверь и развернул лайнер на полпути
Смертельное ДТП на Кубе унесло жизни нескольких туристов
Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Десятки запутавшихся тюленей заполонили канадский городок
Бодибилдер перестал есть и перешел на мочу
Лесоруб предложил кормить людей колбасой из их собственной крови
Огромная пиявка три месяца прожила у вьетнамки в горле
Все материалы
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
В США собака не справилась с управлением и утопила дом на колесах
Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»
Toyota сделала идеальный спортседан с задним приводом, V6 и «механикой»
Все материалы
Дом
Перешли границы
Цены на жилье в Подмосковье снова взлетели. Когда это прекратится?
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
В Америке начался ипотечный бум
Обнародованы данные о самой большой квартире Москвы
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Для пострадавших в Магнитогорске проведут ярмарку квартир
Все материалы