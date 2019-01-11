Лесоруб предложил кормить людей колбасой из их собственной крови

Житель небольшой деревни в испанской провинции Теруэль изобрел рецепт морсильи (кровяной колбасы) из человеческой крови. Об этом сообщает издание The Local.

«Пока что все пробовавшие колбасу из собственной крови были поражены, насколько она вкусна!» — утверждает 30-летний лесоруб Рауль Эскуин (Raúl Escuín). Для одной порции требуется 40 миллилитров крови, поджаренной с рисом, луком, водой и различными травами и специями. Получившуюся смесь добавляют в веганскую колбасу.

По мнению Эскуина, придуманное им кушанье должно заинтересовать веганов. «Я, конечно, знаю, что люди — тоже животные, из чего следует, что такая колбаса — пища животного происхождения, — объясняет он. — Но если животные не страдают, то она полностью соответствует моральным принципам веганства».

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Лесоруб настаивает, что морсилья должна быть приготовлена из крови того же человека, который ее ест. По его мнению, употреблять колбасу из чужой крови — это каннибализм.

Эскуин планирует отправиться в турне по Испании для демонстрации своего рецепта и уже договорился о мероприятиях в Мадриде, Барселоне и Сарагосе. Он планирует готовить колбасу из крови посетителей, которую будут брать на месте профессиональные медсестры.

В июне прошлого года сообщалось, что американец рассказал о том, как вместе с друзьями попробовал тако из человеческого мяса. Он приготовил блюдо из собственной ноги, которую пришлось ампутировать после ДТП.

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