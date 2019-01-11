Лесоруб предложил кормить людей колбасой из их собственной крови

Житель небольшой деревни в испанской провинции Теруэль изобрел рецепт морсильи (кровяной колбасы) из человеческой крови. Об этом сообщает издание The Local.
«Пока что все пробовавшие колбасу из собственной крови были поражены, насколько она вкусна!» — утверждает 30-летний лесоруб Рауль Эскуин (Raúl Escuín). Для одной порции требуется 40 миллилитров крови, поджаренной с рисом, луком, водой и различными травами и специями. Получившуюся смесь добавляют в веганскую колбасу.
По мнению Эскуина, придуманное им кушанье должно заинтересовать веганов. «Я, конечно, знаю, что люди — тоже животные, из чего следует, что такая колбаса — пища животного происхождения, — объясняет он. — Но если животные не страдают, то она полностью соответствует моральным принципам веганства».
Лесоруб настаивает, что морсилья должна быть приготовлена из крови того же человека, который ее ест. По его мнению, употреблять колбасу из чужой крови — это каннибализм.
Эскуин планирует отправиться в турне по Испании для демонстрации своего рецепта и уже договорился о мероприятиях в Мадриде, Барселоне и Сарагосе. Он планирует готовить колбасу из крови посетителей, которую будут брать на месте профессиональные медсестры.
В июне прошлого года сообщалось, что американец рассказал о том, как вместе с друзьями попробовал тако из человеческого мяса. Он приготовил блюдо из собственной ноги, которую пришлось ампутировать после ДТП.