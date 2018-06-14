Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей

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Американец рассказал о том, как он вместе с друзьями отведал тако из человеческого мяса. Об этом сообщает издание Vice.

«Я человек, который съел часть собственной ампутированной ноги», — признался на Reddit пользователь с ником IncrediblyShinyShart. Он объяснил, что около двух лет назад попал в аварию и получил тяжелую травму. После ампутации отрезанную конечность вернули ему. Знакомые помогли поджарить переднюю большеберцовую мышцу и попробовали ее вместе с ним. «На вкус я похож на буйвола, только труднее жевать. Супермясистый и мало жира», — рассказывает IncrediblyShinyShart. В качестве доказательства к посту прилагалось фото разделанной человеческой ноги.

Журналист Vice отыскал IncrediblyShinyShart и выяснил подробности. Мужчина рассказал, что поначалу хотел отдать ногу таксидермисту или законсервировать ее при помощи лиофилизации, но у него ничего не вышло. Таксидермисты почему-то не принимали его всерьез, а консервация оказалась слишком дорогим удовольствием.

Тогда IncrediblyShinyShart решил собрать друзей и вместе с ними попробовать ногу на вкус. «Я пригласил 11 человек, — вспоминает он. — Сказал им что-то вроде: "Помните разговоры о том, съедите ли вы человечину, если представится возможность, и все будет этично? Так вот, надо отвечать за свои слова. Будем делать это или нет?"»

На дегустацию ноги собрались бывшая девушка IncrediblyShinyShart, пара старых знакомых, их дочь, однокашник, два новых приятеля и знакомая с бойфрендом-поваром. Отказался только один из приглашенных.

После двухдневных раздумий повар решил помочь с готовкой. Он замариновал мясо, обжарил его с луком, перцем и соком лайма, а потом разложил по кукурузным лепешкам с соусом из физалиса. Получились тако — традиционное мексиканское кушанье. Обычно их начинку делают из говядины, свинины, курятины, бобов, овощей или тушеной мякоти кактуса, но в этих тако лежала человеческая нога. Потом IncrediblyShinyShart опубликовал рецепт в интернете.

По словам мужчины, эта странная трапеза помогла ему оставить неприятный эпизод с ампутацией позади. «Я не испытываю тяги охотиться на людей и отгрызать им лица, — говорит он. — У меня был шанс сделать нечто уникальное, причем здоровым и этичным образом. Я сделал, вышло забавно и круто, и теперь мне есть, что рассказать».

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