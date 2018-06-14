Американец пожарил свою ногу и накормил ей друзей

Американец рассказал о том, как он вместе с друзьями отведал тако из человеческого мяса. Об этом сообщает издание Vice.

«Я человек, который съел часть собственной ампутированной ноги», — признался на Reddit пользователь с ником IncrediblyShinyShart. Он объяснил, что около двух лет назад попал в аварию и получил тяжелую травму. После ампутации отрезанную конечность вернули ему. Знакомые помогли поджарить переднюю большеберцовую мышцу и попробовали ее вместе с ним. «На вкус я похож на буйвола, только труднее жевать. Супермясистый и мало жира», — рассказывает IncrediblyShinyShart. В качестве доказательства к посту прилагалось фото разделанной человеческой ноги.

Журналист Vice отыскал IncrediblyShinyShart и выяснил подробности. Мужчина рассказал, что поначалу хотел отдать ногу таксидермисту или законсервировать ее при помощи лиофилизации, но у него ничего не вышло. Таксидермисты почему-то не принимали его всерьез, а консервация оказалась слишком дорогим удовольствием.

Тогда IncrediblyShinyShart решил собрать друзей и вместе с ними попробовать ногу на вкус. «Я пригласил 11 человек, — вспоминает он. — Сказал им что-то вроде: "Помните разговоры о том, съедите ли вы человечину, если представится возможность, и все будет этично? Так вот, надо отвечать за свои слова. Будем делать это или нет?"»

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На дегустацию ноги собрались бывшая девушка IncrediblyShinyShart, пара старых знакомых, их дочь, однокашник, два новых приятеля и знакомая с бойфрендом-поваром. Отказался только один из приглашенных.

После двухдневных раздумий повар решил помочь с готовкой. Он замариновал мясо, обжарил его с луком, перцем и соком лайма, а потом разложил по кукурузным лепешкам с соусом из физалиса. Получились тако — традиционное мексиканское кушанье. Обычно их начинку делают из говядины, свинины, курятины, бобов, овощей или тушеной мякоти кактуса, но в этих тако лежала человеческая нога. Потом IncrediblyShinyShart опубликовал рецепт в интернете.

По словам мужчины, эта странная трапеза помогла ему оставить неприятный эпизод с ампутацией позади. «Я не испытываю тяги охотиться на людей и отгрызать им лица, — говорит он. — У меня был шанс сделать нечто уникальное, причем здоровым и этичным образом. Я сделал, вышло забавно и круто, и теперь мне есть, что рассказать».

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