Женщина пожарила сожителя с рисом и накормила им рабочих

Женщину из Марокко, живущую в Объединенных Арабских Эмиратах, заподозрили в том, что она убила и зажарила сожителя. Об этом сообщает Associated Press.

По версии следствия, она пошла на преступление, когда узнала, что мужчина, проживший с ней семь лет, собирается жениться на другой. После убийства женщина разделала тело и приготовила из него макбус — блюдо из риса и мяса, которое затем съели пакистанские рабочие.

Материалы по теме «Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами

К поискам исчезнувшего мужчины подключился его брат, специально приехавший в ОАЭ из Марокко. Ему удалось найти в блендере женщины человеческий зуб. После этого она была арестована. Когда расследование завершится, ее ждет суд.

Макбус или кабса — распространенное в Саудовской Аравии кушанье из риса, специй и баранины, козлятины, верблюжатины, говядины, курятины или рыбы. Мясо зажаривают в глубокой яме в земле или на плоских камнях, которые кладут на раскаленные угли. Есть метод приготовления, допускающий использование кастрюли или скороварки.

В июне сообщалось, что американец рассказал о том, как вместе с друзьями попробовал тако из человеческого мяса. Он приготовил его из собственной ноги, которую пришлось ампутировать после ДТП.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!