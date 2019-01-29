Весившая больше центнера австралийка испугалась болезней и вдвое похудела

Жительница австралийского Мельбурна Марни Бенни (Marnie Benney), весившая 138 килограммов, рассказала о том, как похудела вдвое. Ее историей поделился информационный портал News.com.

Бенни около двух лет каждую неделю тратила примерно 450 австралийских долларов (21,3 тысячи рублей) в неделю на доставку домой фастфуда, фиш-энд-чипс и китайской лапши и каждый день выпивала три литра газировки без сахара. 47-летняя женщина признается, что ненавидела себя за такой образ жизни, но могла справляться с негативными эмоциями только с помощью сладостей и жареного.

«Я пропускала завтрак и обед, и, когда приходила домой, мы с девушкой заказывали еду из ресторанов и объедались», — описала она свой образ жизни. Бенни несколько раз начинала ходить в тренажерный зал на пилатес и даже записывалась в лагеря для похудения, но после пары занятий бросала тренировки.

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Австралийка призналась, что изменила свой образ жизни только после похода к врачу. Доктор объяснил ей, что если она не начнет заниматься спортом, то скоро у нее случится инфаркт или инсульт, а также может развиться диабет.

В течение первых двух месяцев тренировок Бенни не могла самостоятельно согнуться и развязать шнурки на кроссовках, чтобы встать на весы. Несмотря на это, тренер все время подбадривал ее и помогал снять обувь. За 11 месяцев ей удалось сбросить 70 килограммов. Вскоре она смогла пробежать первый марафон.

Всем тем, кто желает похудеть, Бенни советует захотеть этого очень сильно и заручиться поддержкой близких. Женщина заявила, что стала куда счастливее и обрела любовь к себе.

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