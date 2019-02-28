Австралийка устала скрываться с едой в туалетах и похудела вдвое

Весившая 130 килограммов жительница Австралии устала от чувства стыда и похудела на 62 килограмма. Об этом сообщает издание News.com.au.

Александра Симонс (Alexandra Symons) из австралийского штата Квинсленд начала испытывать трудности от избыточного веса после рождения сына Хадсона (Hudson). Каждый раз, появляясь с ребенком на людях, 32-летняя женщина стыдилась своих форм.

«Я хотела носить бикини, не опасаясь, что буду выглядеть жутко. Да что там бикини, я боялась даже есть в общественных местах. Я пряталась в туалетах, где могла втайне перекусить без осуждения окружающих», — поделилась она.

Симонс пробовала сидеть на диетах, однако они приносили лишь временные результаты: потерянные килограммы вновь возвращались. Женщина снова серьезно задумалась над своим внешним видом, когда начала кормить ребенка грудью. «Боже мой, я в самом деле похожа на жирную корову», — призналась она тогда.

Австралийка обратилась за помощью к хирургу, который провел ей рукавную гастропластику (операция по уменьшению объема желудка хирургическим путем). После этого женщина приучила себя к выполнению физических упражнений и спустя три года после операции добилась желаемой формы.

Сейчас Симонс весит 68 килограммов и ожидает второго ребенка. Она поделилась своей историей, чтобы помочь людям, которые находятся в подобной ситуации, изменить свою жизнь.

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