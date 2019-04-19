Тучная американка похудела вдвое ради мечты

Жительница американского города Холланд, штат Мичиган, весившая почти 118 килограммов, похудела вдвое ради заветной мечты — стать матерью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В детстве Шандра Редвин (Shandra Redwine) пережила психологическую травму. По ее словам, вплоть до подросткового возраста она страдала от физических и моральных нападок своего отчима. Женщина заедала обиду и боль вредной едой, в результате чего набирала лишний вес.

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Когда Редвин было 13 лет, ее отчима посадили в тюрьму за бытовое насилие и жестокое обращение с детьми. Спустя три года американка познакомилась с мужчиной по имени Джеральд (Gerald Redwine) и в 2011 году вышла за него замуж.

Через несколько лет супружеская пара решила завести ребенка. Редвин понимала, что перед беременностью ей необходимо похудеть. Тогда женщина начала правильно питаться, занялась бегом и сбросила около 53 килограммов лишнего веса. Благодаря трансформации в 2014 году на свет появился первенец, которого назвали Брекен (Brecken), а два года спустя американка родила второго сына — Хендрика (Hendrick).

Редвин серьезно увлеклась бегом и теперь выходит на пробежку каждый день. Женщина утверждает, что к ней снова вернулась утерянная в детстве уверенность в себе.

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