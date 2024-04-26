Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:20, 27 апреля 2024Ценности

Популярная рэперша снялась в откровенных позах в прозрачном купальнике

Фото: @jpwphoto

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) снялась в откровенных позах в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летнюю исполнительницу запечатлели на доске для сапсерфинга (разновидность серфинга, в котором человек, стоя на специальной доске, гребет веслом, а не руками, — прим. «Ленты.ру»). В рамках фотосессии она примерила остроносые мюли на шпильках и слитный белый купальник. В свою очередь, наряд обнажал спину и ягодицы звезды, а сквозь прозрачную ткань просвечивала голая грудь.

Кроме того, знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками в футуристическом стиле и широким серебристым кольцом на пальце. При этом на одном из кадров она стояла на четвереньках, прогнувшись в спине, на другом — сидела на корточках вполоборота к камере.

Ранее в апреле Doja Cat также показала откровенное закулисное фото с выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      У обвиняемого во взятках замминистра обороны нашли дом в 1500 «квадратов»

      Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла странные привычки местных

      Рогов назвал причины отвода ВСУ танков Abrams из зоны боев

      Более 10 украинских беспилотников подавили в Краснодарском крае

      В Пентагоне заявили о планах убедить партнеров поделиться Patriot для Украины

      Стало известно о взрывах в украинском Днепре

      Частный детектив назвал самые хитроумные уловки мужей ради измены женам

      Женщина решила помастурбировать по методу Билли Айлиш и поделилась впечатлениями

      Жители Краснодарского края сообщили о взрывах

      Поляки заблокировали на границе автомобили для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше