Популярная рэперша снялась в откровенных позах в прозрачном купальнике

Популярная американская певица и рэперша Doja Cat (настоящее имя — Амала Дламини) снялась в откровенных позах в прозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летнюю исполнительницу запечатлели на доске для сапсерфинга (разновидность серфинга, в котором человек, стоя на специальной доске, гребет веслом, а не руками, — прим. «Ленты.ру»). В рамках фотосессии она примерила остроносые мюли на шпильках и слитный белый купальник. В свою очередь, наряд обнажал спину и ягодицы звезды, а сквозь прозрачную ткань просвечивала голая грудь.

Кроме того, знаменитость дополнила образ солнцезащитными очками в футуристическом стиле и широким серебристым кольцом на пальце. При этом на одном из кадров она стояла на четвереньках, прогнувшись в спине, на другом — сидела на корточках вполоборота к камере.

Ранее в апреле Doja Cat также показала откровенное закулисное фото с выступления на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии, США.