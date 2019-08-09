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Телеведущая решила не смывать унитаз ради спасения планеты и прослыла грязнулей

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Ведущая телеканала «Би-би-си» Эмма Кинан (Emma Keenan) прослыла грязнулей после того, как рассказала, что вся ее семья нечасто смывает за собой в туалете. Как сообщает таблоид The Sun, так журналистка пытается заботиться о планете.

Ранее Кинан заявила, что ее муж и двое детей как правило не смывают за собой мочу. Она описала этот принцип как «если желтое, пусть дозреет, если коричневый, смывай», заметив, что они «сознательно» не убирают за собой, если это «всего лишь номер один». По ее словам, порой семья полным составом идет в туалет, чтобы позднее смыть за всеми один раз.

Кинан заметила, что старые унитазы могут использовать до 13 литров воды для одного смыва, — а это составляет около 70 литров в день для одного человека. Однако большинство ее подписчиков в сети сочли такое поведение неприемлемым и обвинили ведущую в пренебрежении гигиеной.

Большинство комментаторов сошлись во мнении, что они бы не смогли так вести быт. «Извините, просто не могу. Я сделаю все возможное для переработки отходов, но нет — придется смывать», — раскритиковал ведущую поклонник. Другой добавил, что пробовал так делать, однако на сантехнике быстро образуется неприятный налет, который «выглядит отвратительно и от него действительно трудно отделаться».

Некоторые подписчики поддержали усилия Кинан, заявив, что она каждый день вносит небольшой вклад в спасение планеты. Один из них подтвердил, что сохраняя воду, можно также сэкономить «целое состояние».

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