Вдова Доренко пристыдила Запашного и обвинила его в скудоумии

Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия пристыдила дрессировщика Эдгарда Запашного за его заявления об убытках Большого московского цирка из-за высказываний ее покойного мужа. Свои критические заметки она опубликовала в Telegram-канале.

Запашный уверен, что его учреждение потеряло 17,9 миллиона рублей из-за непроданных и возвращенных билетов. По его словам, это произошло после того, как Доренко в конце 2018 года в эфире радиостанции «Говорит Москва» обвинил его в живодерстве. Тогда ведущий обратил внимание правоохранительных органов на жестокое обращение с животными в цирке и назвал любителей такого «первобытного» зрелища подонками.

«Стыдный Запашный с мозгом четырехлетнего ребенка продолжает считать убытки от слов Сергея про звереубийцу», — заявила вдова Доренко. Она выразила надежду, что вскоре люди перестанут ходить в цирки, где используются животные.

Позднее Запашный заявил НСН, что отозвал иск лично к Доренко, чтобы его близкие не стали ответчиками за «необоснованную грязь, которую он себе позволял». В ответ на это Юлия Доренко саркастически отметила, что дрессировщик демонстрирует свое великодушие, но ему следовало бы перестать «животных мучить».

Журналист Сергей Доренко был главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Он скончался 9 мая, когда ехал на мотоцикле по Садовому кольцу, из-за разрыва аорты.

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