Слова погибшего Доренко о «звереубийце Запашном» оценили в 18 миллионов рублей

Ущерб от высказываний бывшего главреда радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко в адрес главы директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного якобы составил 17,9 миллиона рублей. Такую цифру Rambler News Service назвал адвокат Михаил Кузнецов.

Кузнецов представляет интересы цирка по иску о защите деловой репутации к радиостанции. По словам адвоката, в первом квартале 2019 года цирк заработал почти на 18 миллионов рублей меньше, чем в первом квартале 2018-го. Он связал это с эфиром программы Доренко «Подъем» от 18 декабря 2018 года, когда журналист рассказал о том, как Запашный показал ему тигра, «обдолбанного медикаментами», а самого дрессировщика назвал «звереубийцей».

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«После передачи 18 декабря, под Новый год, уже в январе стали поступать в цирк требования граждан, которые ранее купили билеты, причем закупали билеты они пачками — на 30, 20, 15 человек. Везде написано — после передачи Доренко против Запашных от 18-го числа, во всех заявлениях ссылка в той или иной редакции идет на это», — объяснил Кузнецов.

Цирк подал иск о защите репутации к радиостанции в апреле. Истец требует взыскать с ответчика десять миллионов рублей. Адвокат подчеркнул, что эта сумма «уважительна и соразмерна».

Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Во время управления мотоциклом на дороге у него разорвалась аорта.

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