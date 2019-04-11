Запашный назвал отказ от диких животных в цирках лицемерием и данью моде

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный заявил, что российское цирковое сообщество не планирует отказываться от использования животных в своих шоу. Об этом передает ТАСС.

«Я все это вижу как некую тенденцию и дань моде, потому что здравого смысла в этом нет вообще», — сказал артист. По его словам, подобное решение было бы лицемерием в обществе, где повсюду рекламируют меховые изделия, мясные котлеты и кожаные автомобильные салоны. Запашный добавил, что в не вегетарианском мире цирк превращают в «козла отпущения».

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«Крупные страны с сильной экономикой, такие как США, Япония, Китай, Германия, Франция, не запрещают цирки с животными», — подчеркнул дрессировщик. Он пояснил, что Россия тоже входит в этот список.

Свое заявление Запашный сделал в связи с тем, что с 1 сентября в Словакии будут запрещены шоу с дикими животными. Комментируя эту новость, артист отметил, что «у них никогда не было собственной школы по подготовке дрессировщиков», а в самой стране не так сильны цирковые традиции.

Осенью 2018 года Запашный прокомментировал случай в магнитогорском цирке, когда в результате ЧП дрессировщик Артур Багдасаров начал тыкать палкой и тащить за хвост потерявшую сознание тигрицу. Глава Большого московского цирка назвал опубликовавшую на эту тему пост девушку «зоошизанутой». Кроме того, он утверждал, что зоорадикалы стремятся установить свои порядке в стране, а их деятельность спонсируют «всякие европейские и проамериканские организации»

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