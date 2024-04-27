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04:20, 27 апреля 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян убрать из рациона два продукта

Доктор Мясников заявил, что хлеб и майонез нужно убрать из рациона

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что из рациона нужно убрать два продукта. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Одним из таких продуктов Мясников посчитал хлеб. «Люди, которые хотят следить за собой, вы поймите: сегодняшний хлеб — это калории, крахмал, соль», — сказал он. При этом доктор подчеркнул, что в случае, если человеку хочется его употребить, то стоит покупать цельнозерновой хлеб. Однако, по словам врача, такой вид хлеба трудно найти.

Вторым блюдом, от которого россиянам следует отказаться, Мясников счел майонез. Он предупредил, что в покупном продукте очень много калорий и добавок. Специалист призвал заменять майонез из магазина домашним.

Ранее специалист Роспотребнадзора Надежда Раева рассказала о популярной уловке маркетологов, связанной с хлебом. По ее словам, маркетинговым ходом является надпись о том, что продукт не содержит дрожжей. Раева объяснила, что при приготовлении любого хлеба используются дрожжи.

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      Мария Большакова
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