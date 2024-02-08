Россиян предупредили о связанной с хлебом уловке маркетологов

Эксперт Роспотребнадзора Раева назвала бездрожжевой хлеб маркетинговым ходом

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала об уловке маркетологов, связанной с хлебом. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Раева назвала маркетинговым ходом надпись «бездрожжевой» на упаковке хлеба. «В любом случае дрожжи есть. Но при выходе из печи их не остается. (...) Они при 60 градусах уже разрушаются», — предупредила она россиян.

Эксперт добавила, что если готовить продукт на закваске, то даже в ней останется немного дрожжей.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев рассказал о маркетинговой уловке, связанной с одним видом моркови. Он отметил, что мини-морковь — это не отдельный сорт овоща, а специально обрезанные крупные корнеплоды. Так продавцам удается избавляться от некрасивой моркови.