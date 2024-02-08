Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:53, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о связанной с хлебом уловке маркетологов

Эксперт Роспотребнадзора Раева назвала бездрожжевой хлеб маркетинговым ходом

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала об уловке маркетологов, связанной с хлебом. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Раева назвала маркетинговым ходом надпись «бездрожжевой» на упаковке хлеба. «В любом случае дрожжи есть. Но при выходе из печи их не остается. (...) Они при 60 градусах уже разрушаются», — предупредила она россиян.

Эксперт добавила, что если готовить продукт на закваске, то даже в ней останется немного дрожжей.

Ранее шеф-повар Глеб Астафьев рассказал о маркетинговой уловке, связанной с одним видом моркови. Он отметил, что мини-морковь — это не отдельный сорт овоща, а специально обрезанные крупные корнеплоды. Так продавцам удается избавляться от некрасивой моркови.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      На складе Wildberries под Москвой произошла массовая драка. Ее участников отвезли в военкомат, им пригрозили увольнением

      Мать показала платья на свадьбу дочери и подверглась критике в сети

      Россиянин из ревности поджег облитую бензином жену

      Бывший солист «Поющих гитар» стал жертвой мошенников

      Эксперт назвал последствия от снижения западной помощи для ВСУ

      Российская полиция начала проверку украинской певицы Лободы

      В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

      В России предложили ужесточить требования к домам на колесах

      Сотни литров нефти с литовского терминала попали в Балтийское море

      Стала известна судьба детей не выдержавшей новостей о муже с СВО россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше